Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира

По итогам Открытого чемпионата США по теннису (Us Open) россиянин Даниил Медведев поднялся на четвертое место рейтинг-листа АТР.

Минувшей ночью российский теннисист Даниил Медведев в пятисетовом поединке уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США.

Благодаря своему выступлению россиянин смог заработать 1,9 миллиона долларов, а также сумел подняться на четвертую строчку в рейтинге АТР, опередив Доминика Тима из Австрии. У россиянина 5235 очков. Продолжает уверенно лидировать в рейтинге Новак Джокович из Сербии - 9865 очков, Надаль сохранил вторую строчку, заметно приблизившись к сербу - 9225 баллов. На третьей строчке швейцарец Роджер Федерер (Швейцария) - 7130.

В десятке сильнейших произошли изменения. Грек Стефанос Циципас поднялся на седьмую позицию, а представитель Японии Кей Нисикори опустился на восьмое место.

Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую позицию, а еще один представитель нашей страны - Андрей Рублев - переместился с 43 на 38 место.