Lada Vesta получила странный цвет

В Сети появились снимки "вседорожных" седанов Lada Vesta Cross в неизвестном ранее цвете. Сразу два экземпляра были замечены на дорогах Тольятти, оба окрашены в голубую эмаль.

Вариантов два: или АвтоВАЗ подбирает новый цветовой тон для своей флагманской модели, или это просто спецзаказ какого-то ведомства.

Ранее "Российская газета" публиковала фотографии обновлённой Lada Vesta с вариатором. Тогда сообщалось о том, что цветовая гамма Vesta пополнится новой сине-голубой металлизированной яркой эмалью "Лазурит", схожей по оттенку к фирменному "субаровскому" цвету.

Помимо этого, по Сети были распространены фото Lada Vesta Sedan Cross в синем цвете "Голубая планета" от Lada Granta.

Напомним, в цветовой гамме Lada Vesta присутствует строгая темно-синяя металлизированная эмаль "Блюз". На сегодняшний день Vesta красят в следующие оригинальные эмали: в серо-голубой "Фантом", серо-бежевый "Карфаген", оранжевый "Марс" для "кроссовых" модификаций, а также фирменный серо-стальной "Тайфун" для "заряженного" седана Vesta Sport. В перспективе АвтоВАЗ планирует расширить цветовую гамму Vesta, в том числе за счет ярких цветов.

Напомним, в июне 2015 года, за три месяца до выпуска серийной Lada Vesta, на "шпионских" снимках были рассекречены экземпляры седанов, которые были окрашены в оригинальные колеры - ярко-зеленый "Лайм", сочно-голубой "Мистери" и сиреневый "Аметист". Первый "продержался" в серии с ноябрь 2015 года по июль 2017 года, остальные пока так и не увидели свет.

Продажи седана Lada Vesta Cross начались летом 2018 года. Отличительными чертами Cross-версии являются защитный пластиковый обвес кузова, 17-дюймовые колесные диски, дорожный просвет в 203 мм, специальные настройки шасси, а также доработанный салон со вставками серого или оранжевого цветов.

Покупателям предлагаются варианты с двигателями объемом 1,6 литра (106 л.с.) и механической коробкой передач и 1,8 литра (122 л.с.) с механической или автоматизированной трансмиссиями. Цены на Vesta Cross лежат в диапазоне от 805 900 до 901 900 рублей.