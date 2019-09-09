Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Российский вездеход "Шаман" отправился покорять ОАЭ 11:05
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Granta даже в выходные 10:00
Land Rover Defender стал жертвой шпионажа 09:33
Новый Toyota RAV4: опубликованы спецификации для России 08:27
09.09.2019 10:05
Рубрика: Российский автопром

Производство внедорожников Chevrolet Niva возобновлено

Текст: Юрий Зубко

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ, производящее автомобиль Chevrolet Niva, возобновило выпуск внедорожника после недельного простоя. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что конвейер автозавода GM-АвтоВАЗ в Тольятти был остановлен из-за низкого спроса на Chevrolet Niva. По официальным данным, спрос на эту машину за первые 7 месяцев 2019-го упал на 24% - до 12 163 автомобилей.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Новый Toyota RAV4: опубликованы спецификации для России

Цена на Chevrolet Niva в базовой комплектации L 2019 года выпуска начинается от 680 000 рублей. Купить автомобиль в топовых версиях LEM и GLC Multimedia можно минимум за 810 000 рублей.

Модель во всех версиях исполнения оснащается двигателем 1.7 литра мощностью 80 л.с., пятиступенчатой МКП, постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Летом внедорожник серьезно обновился без смены поколений: было заменено программное обеспечение электронного блока управления автомобиля. В итоге модернизация Chevrolet Niva позволила улучшить динамику, обеспечить "уверенный разгон" и дополнительный ездовой комфорт, также испытания показали, что у внедорожника улучшились показатели эластичности и тяги на низких и средних оборотах.

Престарелый самурай: выбираем подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120
В Подмосковье сфотографировали необычную "Волгу"
#Chevrolet