Производство внедорожников Chevrolet Niva возобновлено

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ, производящее автомобиль Chevrolet Niva, возобновило выпуск внедорожника после недельного простоя. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что конвейер автозавода GM-АвтоВАЗ в Тольятти был остановлен из-за низкого спроса на Chevrolet Niva. По официальным данным, спрос на эту машину за первые 7 месяцев 2019-го упал на 24% - до 12 163 автомобилей.

Цена на Chevrolet Niva в базовой комплектации L 2019 года выпуска начинается от 680 000 рублей. Купить автомобиль в топовых версиях LEM и GLC Multimedia можно минимум за 810 000 рублей.

Модель во всех версиях исполнения оснащается двигателем 1.7 литра мощностью 80 л.с., пятиступенчатой МКП, постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Летом внедорожник серьезно обновился без смены поколений: было заменено программное обеспечение электронного блока управления автомобиля. В итоге модернизация Chevrolet Niva позволила улучшить динамику, обеспечить "уверенный разгон" и дополнительный ездовой комфорт, также испытания показали, что у внедорожника улучшились показатели эластичности и тяги на низких и средних оборотах.