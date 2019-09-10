Honda представила хэтчбек, который легко спутать с концептом

Электрический хэтчбек Honda е представлен во Франкфурте. Этот миниатюрный автомобильчик, пожалуй, смог поспорить с Land Rover Defender за громкое звание самой интересной премьеры международного автосалона IAA-2019. По крайней мере поток журналистов, которые пытались лично изучить новинку, и у крохотного электрокара, и у маститого внедорожника оказался сопоставим. Сделать качественный снимок машины в павильоне японской компании было почти невозможно - Honda е осаждали сотни журналистов.

Такое внимание понятно. Когда корреспондент "РГ" все-таки дождался своей очереди и сумел забраться в салон пятидверки, показалось, что Honda привезла во Франкфурт все-таки не серийный электрокар - первый в истории бренда, - а концепт. И снаружи, и особенно внутри машина выглядит весьма футуристично. Огромная мультимедийная панель шириной с торпедо делится на три больших монитора - виртуальную "приборку", собственно "мультимедийку" и экран "персонального ассистента". Передняя панель при этом сделана из дерева, а под климатической установкой дизанейры разместили тканевый кармашек.

Фото: Андрей Полухин/ РГ

Но главное - по обе стороны длинного тачскрина, которым обычно украшают салоны концепт-каров, разместились еще два экранчика. Они транслируют ситуацию с обеих сторон автомобиля - вместо боковых зеркал заднего вида.

А этого, казалось бы, обязательного элемента любого автомобиля, у модели е вообще нет. Вместо "лопухов" у хэтчбека торчат аккуратные камеры заднего вида. Ну как можно было не перепутать этот серийный автомобиль с шоу-каром. Но нет, для пущей убедительности Honda даже назвала цены на свою машину в Европе - 29 тысяч евро. Немногим дороже популярного кроссовера CR-V. Который на фоне этого е кажется давно уставшей машиной.

Хэтч получил электромотор, который установлен на задней оси. Покупателям предложат выбирать между 136- и 150-сильными двигателями. Батарею емкостью 35,5 кВт·ч в Honda назвали самой компактной в классе. При этом она обеспечивает пробег до 220 км на одной зарядке. Европейцам больше и не надо.

О российских перспективах Honda e говорить рано - рынок электрокаров у нас в зачаточном состоянии. Но очевидно, что и этот автомобиль, и представленный в том же Франкфурте Volkswagen ID. 3 - будут интересны самой широкой публике уже потому, что могут оказаться наиболее доступными моделями в этом сегменте.