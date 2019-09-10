Обновленный Lexus RX для России лишился доступной комплектации

Обновлённый Lexus RX, который в России занимает лидирующие позиции в списке самых продаваемых премиум-кроссоверов, был представлен в мае этого года. Спустя три месяца модель добралась до нашей страны. Если вы уже достали кошельки и готовы оформлять предзаказ, то не спешите: рублёвый прайс в процессе эволюции значительно подрос.

Стандартной комплектацией для обновлённого Lexus RX стала Executive, поэтому уже в стандартном оснащении кроссовер оснащён передними и задними датчиками парковки, боковыми зеркалами с повторителями поворота, электрорегулировкой, электроприводом складывания и автоматическим затемнением, системой комфортной посадки (автоматически отодвигающиеся рулевая колонка и сиденье), рулём с подогревом, проекционным дисплеем и другими опциями.

Цена на моноприводный Lexus RX 300 с 238-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой АКП начинается от 3 389 000 рублей, дореформенный кроссовер можно купить за 3 296 000 рублей. Полноприводный вариант обновлённого "японца" обойдётся на 95 000 рублей дороже.

Версия Lexus RX 350 с 300-сильным V6, 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом доступна от 4 179 000 рублей. Купить аналогичную модификацию Lexus RX в дорестайлинговом исполнении можно от 4 050 000 рублей.

Лонг-вариант RX 350L AWD можно купить минимум за 4 313 000 рублей, и он оснащён двигателем с отдачей 294 л.с. и меньшим крутящим моментом: 358 против 370 Нм.

Гибридный Lexus RX 450h с парой электромоторов и бензиновой "шестёркой" на 3.5 литра традиционно самый дорогой в линейке - от 5 574 000 рублей. Причём это существенно больше, чем просили за дореформенный вариант - от 4 483 000 рублей.

Напомним, несколько дней назад Lexus начал приём заказов на обновлённый внедорожник GX. И цены на него приятно удивили.