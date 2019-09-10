Toyota продала в России 400-тысячную Camry

Компания Toyota объявила о том, что в августе этого года совокупные продажи Camry в России достигли 400 тысяч новых автомобилей. Более 300 тысяч из них было произведено на заводе марки в Санкт-Петербурге.

Седан с 2008 года неизменно является самой популярной моделью в сегменте D/E, а ее доля на протяжении последних шести лет стабильно превышает 30%.

Бестселлером в нашей стране среди всех Camry стало седьмое поколение модели (198 825 проданных экземпляров), при этом восьмая генерация чуть более чем за год превысила отметку продаж в 47 тысяч автомобилей и имеет все шансы установить новый исторический рекорд.

Напомним, что Toyota Camry актуальной версии базируется на платформе GA-K и предлагается сегодня по цене от 1 573 000 рублей. Автомобиль продается у нас с линейкой из трех бензиновых двигателей: 2,0 л (150 л.с.), 2,5 л (181 л.с.) и 3,5-л (249 л.с.). Трансмиссия - 6-диапазонный "автомат" и 8-диапазонный "автомат".

Ранее "РГ" сообщала, что Toyota получила одобрение типа транспортного средства на новый RAV4, который менее чем через месяц поступит в продажу: производство автомобиля начнётся на питерском заводе компании 1 октября 2019 года.

Кроме того, стало известно, что новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала. Внедорожник дебютирует в 2021 году, а в его моторной гамме больше не найдётся места двигателям V8.