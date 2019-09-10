Вышел трейлер "Маяка", нового хоррора режиссера "Ведьмы"

На YouTube-канале компании А24 появился второй трейлер комедийного фильма ужасов "Маяк" (The Lighthouse), взявшего - под овации - приз в Канне. И стяжавший ворох поющих осанны рецензий.

Мрачной, причудливой атмосферы - хоть ложкой ешь.

И неудивительно: режиссер и сценарист проекта - Роберт Эггерс, создатель наделавшей много шума "Ведьмы" 2015 года, стремительно вышедшей в категорию жанровых культов.

"Маяк" - монохромный бенефис двух актеров, сыгравших смотрителей маяка в штате Мэн: Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона. Действие происходит в позапрошлом веке.

Комментаторы - радостно резвятся:

A24

Hereditary: cluck

Midsommar: hoh

The Lighthouse: what

(ЕВПОЧЯ)

Релиз этого несомненно киноманского праздника - 18 октября.

Предыдущий трейлер "Маяка" смотрите здесь.