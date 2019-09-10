Звездная болезнь: новый Mercedes-Benz EQS дебютировал во Франкфурте

Mercedes-Benz Vision EQS, пожалуй, претендует на звание самого впечатляющего электрокара, представленного в рамках франкфуртского автосалона. И с этим автомобилем упражнения маркетологов в сочинении эпитетов, описывающих новинку, оправданы.

Как и в случае с BMW 4 Concept, нельзя пройти мимо решётки радиатора, состоящей из 940 отдельных светодиодов, которые образуют потрясающую картину, сложенную из множества пиктограмм трёхлучевой звезды. В её центре размещён подсвеченный логотип марки. Аналогичный приём использовали и при оформлении задней части, только диодов там меньше - 229.

Профиль автомобиля выглядит гармонично и не конфликтует ни с передней частью, ни с "кормой". Возможно, это и есть воплощение "аэродинамической элегантности" и "эстетического динамизма". Дизайнерам удалось подружить в образе Vision EQS хищность и основательность, чувство безмятежности и предельного комфорта, которые он вызывает.

Салон по-холодному притягателен, но эта стеклянность будит и другое противоположное чувство. Рисунок панели под китовый ус визуально делает пространство объёмнее и вызывает ассоциации с яхтой. Плюс это позволяет лишить дизайн скучности. Интересной особенностью являются сенсорные панели управления, установленные в дверях и то, что в Mercedes не сделали автомобиль беспилотником, здесь технологии третьего уровня: водитель должен быть вовлечён в процесс вождения и лишь иногда полагаться на электронные помощники - так считают в компании.

Скорее всего, в движение концепт приводится парой моторов, так как система полного привода вариативная. Их суммарная отдача составляет 350 кВт (476 л.с.), а крутящий момент равен 760 Нм. Запаса хода батареи на 100 кВт*ч по циклу WLTP должно хватать на преодоление до 700 км.

До 100 км/ч Vision EQS разгоняется, согласно подсчётам Mercedes, менее чем за 4.5 секунды, а максимальная скорость электрокара превышает 200 км/ч. И вот что интересно, буквально на днях состоялась премьера Porsche Taycan, особенностью которого является возможность подзарядки аккумуляторов до 80% за 23 минуты, но у Vision EQS этот показатель лучше - говорят, меньше, чем 20 минут. Только нужно понимать разницу между серийным Taycan и шоу-каром от Mercedes.

Mercedes-Benz Vision EQS не получит серийного продолжения, но станет основополагающим для создания роскошного автомобиля с нулевым уровнем выбросов. Ожидается, что такая модель в линейке Mercedes-Benz появится в 2021 году.