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10.09.2019 11:35
Рубрика: Легковые авто

BMW Concept 4 стал очередным кошмаром фанатов марки

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Большую часть своих премьер BMW провела до старта франкфуртского автосалона, оставив на десерт Concept 4 - "воплощение эстетической сущности марки". Так считают в компании, но можно с уверенностью говорить, что огромная решётка радиатора, высмеянная не раз, вряд ли понравится фанатам BMW.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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В компании говорят, что решётка в виде двух почек всегда была отличительной особенностью дизайна автомобилей BMW. "BMW Concept 4 представляет собой стильную интерпретацию этой культовой особенности, - говорит Домагой Дюкек, глава BMW Design. - Она позволяет по-новому взглянуть на выразительную переднюю часть модели четвёртой серии". В качестве оправдания приводят в пример культовые BMW 328 и BMW 3.0 CSi, говоря о том, что новинка демонстрирует преемственность и традиционный подход при создании автомобиля.

По сути, решётка является единственным элементом, о котором хочется поговорить, потому что никаких официальных данных по силовому агрегату нет. Поэтому ещё несколько слов о дизайне - он этого заслуживает. При внимательном рассмотрении концепта поражаешься тому, насколько он прекрасен в своих деталях: лазерные фары - настоящее произведение искусства, которое решили не прятать за стеклом, аналогичным образом выполнены задние фонари, в корпусах зеркал заднего вида с торца можно заметить логотип марки, можно акцентировать внимание и на сложном рисунке решётки радиатора.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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В профиль BMW Concept 4 смотрится по-спортивному стремительно благодаря длинному капоту, крутому наклону линии крыши, коротким свесам и колёсам на 21-дюймовых дисках. Однако ощущение целостности и органичности при переходе к рассмотрению задней части может пропасть из-за монструозного диффузора, который делает концепт похожим на кастомный рейс-кар из детского симулятора гонок.

Напомним, на автосалоне во Франкфурте BMW также презентует концепт BMW Vision M Next, самый чёрный автомобиль на планете и третье поколение кроссовера X6.

Фото: Пресс-служба BMW.
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#BMW