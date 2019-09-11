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Рубрика: Спорт

Порье вызвал Макгрегора на поединок

Текст: Максим Домчев
Проигравший российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе американец Дастин Порье вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора.
Фото: AP Photo/Jon Gambrell Фото: AP Photo/Jon Gambrell
Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Порье решил использовать для вызова на бой Макгрегора свою страницу в Twitter. Американец оставил пост: "Думаю, что у нас с Конором есть смысл провести бой в данный момент". Ответ ирландца не заставил себя долго ждать.

UFC: Реванш между Хабибом и Макгрегором пока невозможен

"Я размазал тебя по канвасу за 90 секунд в прошлый раз, - написал ирландец в ответ. - Поэтому ты должен с большим уважением обращаться ко мне. Макгрегор не следующий! Макгрегор это всегда Макгрегор. Это - цель. Скажи мне это, и я подумаю о бое".

Напомним, что поединок Дастина Порье и Конора Макгрегора состоялся в сентябре 2014 года на UFC 178 в Лас-Вегасе и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.

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