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В офисе Розенбаума опровергли, что певец был повторно прооперирован

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    11.09.2019, 12:11
Текст:   Олег Усков

Представители советского, российского музыканта и актера Александра Розанбаума не подтвердили появившуюся сегодня утром информацию о том, что певец был еще раз прооперирован - в связи с диагностированным у него онкологическим заболеванием.

Напомним, ранее со ссылкой на источник в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена сообщалось, что Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли.

"Александра Яковлевича не оперировали", - сказали РИА Новости в офисе артиста.

Продюсер исполнителя уточняла, что первая операция Розанбаума была "плановой" и он уже в этом месяце намерен вернуться к творческой активности.

Ранее сам Розенбаум опровергал информацию о том, что у него онкологическое заболевание.

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