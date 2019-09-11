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СМИ: У Александра Розенбаума обнаружили рак, артиста прооперировали

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    11.09.2019, 11:39
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец, автор песен, актер Александр Розенбаум был успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.

Уточнено, что у музыканта было диагностировано онкологическое заболевание, операцию по удалению опухоли прошла успешно.

В начале месяца появилась информация, что у 67-летнего Заслуженного артиста РФ произошло острое нарушение мозгового кровообращения, из-за чего он был экстренно госпитализирован.

Далее продюсер певца Белла Купсина рассказала, что Александр Яковлевич перенес стандартную плановую операцию, в то время как супруга Розенбаума все отрицала.

Напомним, Иосиф Кобзон на одном из телешоу рассказал, что у Розенбаума рак. Розенбаум это опроверг.

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