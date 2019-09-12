Лукашенко о перестановках в МИД: Должно приходить новое поколение

Кадровые решения белорусский руководитель принимает, прежде всего, с учетом привлечения на ответственные посты перспективных руководителей, акцентируя внимание и на важность омоложения кадров. Об этом он напомнил 12 сентября, назначая, в частности, новых дипломатов за рубежом, передает пресс-служба главы государства.

"Должно приходить новое поколение людей, которые должны сохранить страну. Вот и послы должны быть такими людьми. Надо, чтобы внешнеполитическое ведомство было мощным и укомплектовано перспективными люди", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь глава МИД Владимир Макей заверил, что в его ведомстве сформирован хороший работоспособный коллектив. "Могу ручаться, что избавляемся, если видим, что кто-то является проблемным человеком", - уточнил он.

В ходе кадровых назначений глава государства поинтересовался мнением министра о профессиональных и личных качествах дипломатов. "Послы - достойные люди, я так понимаю", - резонно заметил он. Макей пояснил, Виктор Рыбак, например, который займет пост посла РБ в Турции и по совместительству в Ираке, знает этот регион, ранее продолжительное время работал в Иране. Что касается Николая Овсянко - нового посла в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме, то он хоть и не занимался напрямую торгово-экономической проблематикой, но глубоко знает проблематику разоружения, имеет солидный опыт работы в должности начальника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями.

Положительные рекомендации были даны Макеем и Евгению Воробьеву, который возглавит белорусское посольство в Израиле. "Там нужен такой человек. Он хорошо зарекомендовал себя в управлении Европы министерства, справится и с этой должностью", - не сомневается министр.

Важным для Беларуси направлением двустороннего диалога было обозначено на встрече у Лукашенко и дальнейшее развитие отношений с Египтом и Суданом. Наблюдается "рост товарооборота и экспорта в этом году", - отметил глава МИД. Новый посол в Египте и по совместительству в Судане и Омане Сергей Терентьев также хорошо знаком с профильными вопросами и будет продолжать работу своего предшественника на этом посту.

Кстати, в Египте, по мнению президента, у страны появились "хорошие корни, основа заложена. В Судане тоже надо потихоньку по несколько проектов добавлять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кроме того, отмечен был и дипломатический опыт Вячеслава Бескостого, который будет представлять интересы Минска в Ашхабаде. На него возлагается серьезная работа по нормализации двусторонних отношений, прежде всего, в сфере урегулирования проблемных вопросов вокруг строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината. "Надеемся, что он сможет там выстроить диалог в нужном для нас направлении", - резюмировал Макей.