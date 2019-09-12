Лукашенко поздравил Владимира Спивакова с 75-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с 75-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы по праву являетесь одним из самых ярких деятелей культуры современности. Благодаря вашему профессиональному мастерству люди разных поколений открывают для себя чарующие ноты высокого академического искусства", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Владимира Спивакова знают во всем мире как виртуозного музыканта, блестящего дирижера и выдающегося педагога, а в Беларуси его ценят еще и как маэстро международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает".

"Уверен, что свой уникальный творческий опыт и неиссякаемое вдохновение вы еще долгие годы будете щедро дарить молодым талантам и многочисленным поклонникам", - подчеркнул Лукашенко.

В интервью "РГ" Владимир Спиваков рассказал о том, что его сегодня волнует, почему он редко выступает с сольными программами и чем он гордится больше всего.