В выходные центр Москвы закроют для автомобилей

В предстоящие выходные в связи с массой праздничных акций будут перекрыты многие улицы в центре Москвы, сообщает официальный портал мэрии. Среди главных событий - парад городской техники, осенний велофестиваль и форум циркового искусства.

Самые масштабные перекрытия связаны с парадом техники. Уже с 21:00 пятницы, 13 сентября, закроют участки проспекта Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и Сретенского бульвара, полностью закроют улицу Маши Порываевой. Также с 21:00 "кирпичи" поставят на дублере Садового кольца от 1-го Коптельского перелка до проспекта Мира.

А 14 сентября с 05:00 перекроют Каланчевскую улицу от Садовой-Спасской до Орликова переулка. С 00:00 до 09:00 перервется движение на Мясницкой между Садовой-Спасской и Сретенским бульваром. Наконец, с 09:00 полностью закроют Садовое кольцо. Основные ограничения снимут после 15:00. Проспект Сахарова же будет закрыт до 20:00 15 сентября.

Еще одно значимое событие выходных - фестиваль циркового искусства. В связи с этим 14 сентября с 15:00 до 18:00 полностью перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Трубной площади.

На Воробьевых горах в тот же день запланирован парад студенчества. В связи с этим с 05:00 до 23:59 нельзя будет проехать по улице Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. А также по участку Университетского проспекта от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и по Университетской площади. Не пустят авто также на улицы Лебедева и Менделеевскую. В этот же день на время благотворительного велопробега "ТеатРалли" с 10:00 до 13:00 перекроют улицы Каретный Ряд и Петровку, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары, а также разворот на Тургеневской площади.

Для подготовки осеннего велофестиваля 14 сентября закроют улицу Лужники и аллею Славы с 20:00 и откроют только в 08:00 в воскресенье. А в день самого парада 15 числа с 11:30 будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, а также Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская и Баррикадная улицы, улицы 1905 года, Земляной Вал, Красная Пресня и площадь Краснопресненская Застава. Садовое откроют, когда проедет колонна велосипедистов.