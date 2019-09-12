В МИД РФ отвергли протесты Японии в связи с открытием завода на Шикотане

Россия отвергает протесты Японии в связи с открытием рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вынуждены в очередной раз напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения Россией хозяйственной и любой иной деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются южные Курильские острова", - заявила дипломат.

Накануне президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. В ответ на это японские власти пообещали принять соответствующие меры. "Включая представление, мы планируем дать надлежащий ответ", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Позже глава российского отдела МИД Японии передал представление посольству РФ в Токио. В российском диппредставительстве также назвали действия японской стороны неприемлемыми.