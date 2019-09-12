"Щегол" в Торонто: Amazon проиграл Netflix

Вот, например, одна из козырных карт Netflix этого года "приехала" в Торонто прямиком с Венецианского конкурса - лента "Брачная история" Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. В Венеции картина ничего не получила, что, по правде говоря, не делает чести этому фестивалю. Однако не всегда призы имеют значение. Баумбах умеет в простом сюжете задеть самое сокровенное. Вспомните его "Милую Фрэнсис" или "Историю семьи Майровиц" - кстати, за ней также стоит Netflix, и она была пару лет назад отобрана в основной конкурс Канн. Сейчас снова история семьи. Но теперь той, которая разводится. И, если коротко говорить о чем фильм, то он обнажающе откровенно показывает, как тяжело приходится людям, которые любят друг друга, но не могут быть вместе, из-за общественных правил (кто их только выдумал!), недопонимания, манипуляций окружающих, накопившихся невысказанных обид. "Я, наверное, выпила много вина вчера, потому так реагирую", - сказала одна девушка парню, выходя из зала. А самом деле она постеснялась признаться, что расплакалась - потому что ее затронули и тема, и исполнение. Как играют любовь и ссору Йоханссон и Драйвер! В каждом кадре, в каждой сцене! Кажется, что это не они, а ты сам проживаешь всю эту историю распада семьи. Причем оба в паре - творческие личности, значит и чувствуют все в несколько раз сильнее. С помощью какого волшебства между Драйвером и Йоханссон возникает такая "химия разлуки", подкрепленная игрой таких актерских величин, как, например, Лора Дерн и Рэй Лиотта.

Ничего подобного не происходит между актерами, исполняющими роли Пьера и Мари Кюри в новой ленте "Радиоактивно" (Radioactive), режиссера Маржан Сатрапи, которую в престижной программе Гала-презентаций представил на 44-м кинофестивале в Торонто Amazon. Еще на стадии анонсирования было понятно, что готовится очень амбициозный проект. Стриминговый сервис не жалел средств. Розамунд Пайк - звезда "Исчезнувшей" - в роли Мари Склодовской-Кюри (Пьера Кюри играет Сэм Райли). Большинство актрис всю жизнь ждут такой роли, и часто ее не дожидаются. Но увы - никакой "химической реакции", тем более той, за которую дают главные мировые премии, что в кино, что в науке - в картине не возникло. Лауреатам Нобелевской премии за выдающееся открытие вряд ли "светят" и "Оскар", и "Золотой глобус", проще говоря. Бывает, слаб сюжет, и режиссер не блещет работой, но актерская игра искупает все, и, как баржа тащит на себе посредственный фильм. Не в этом случае!

Что получилось: схематичный фильм-ликбез на высоконаучную тему, который уступает хорошо сделанному комиксу. Дорогой, постановочный. Но обидно - потому что ученые такого масштаба, безусловно, заслуживают качественного кинопроизведения о себе, которую никак не продемонстрировал фильм "Радиоактивно". Широкая аудитория, в первую очередь молодые люди, из фильма никак не поймут, почему все мы должны быть благодарны Мари Кюри, и почему у нее - непростая судьба, достойная хорошей экранизации, которая до сих пор так и не появилась.

"Щегол" Джона Кроули - также проект Amazon, который возглавлял список самых ожидаемых экранизаций этого года. И никого не насторожило, что автор романа "Щегол" Донна Тартт рассорилась с создателями еще в процессе съемок фильма, хотя на этот факт стоило бы обратить повышенное внимание. "Щегол" входил в пятерку и самых ожидаемых международных премьер в Торонто (у нас картина вышла в прокат 12 сентября). Однако уже после первых показов стало ясно - самая большая ценность этого фильма в том, что он пробуждает невероятный интерес: за что же все-таки автору романа, по которому он снят, вручили Пулитцеровскую премию? Из фильма никак не следует, что перед нами - выдающееся произведение искусства. Возможно, если бы ленту сделали покороче и поработали над искусством монтажа - она и смотрелась бы по-другому, хотя и в этом случае шансов у нее мало. Но в том виде, в котором она представлена, перед зрителем возникает почти трехчасовой фильм, непонятный по жанру (драма или нет, почему в ней элементы боевика, и они так скомканы), ритму, посылу (на кого рассчитан) и так далее.

Дешевого с точки зрения производства в "Щегле" нет ничего. Бюджет (40 миллионов долларов), звезды, громкие имена. Однако история того, как мальчик Теодор Декер потерял мать во время теракта в Метрополитен-музее, и как подаренная умирающим человеком картина повлияла потом на его жизнь, показанная на экране, не переворачивает душу. В главной роли - Энсен Элгорт, при каждом взгляде на которого в "Щегле" думается - как же он был хорош в таких фильмах, как "Малыш на драйве" и "Виноваты звезды" - что же тут с ним не так? Николь Кидман, исполняющая роль богатой миссис Барбур, у которой жил маленький Теодор и в семью которой вернулся после, холодна и "неподвижна", словно ее только что вынули из морозильника.

Лишь два актера в фильме и связанные с ними сюжетные линии, заставляют зрителя очнуться от того состояния анабиоза, в который его погружает все остальное. Сара Полсон - в роли девушки отца маленького Теодора, и персонаж, по сюжету связанный и с нашей страной, хотя при просмотре в Торонто на языке оригинала и понимаешь, что все его слова, сказанные по-русски, произносятся с ужасным исковерканным акцентом. Тем не менее - когда в кадре появляется маленький Борис Павликовский (актер Финн Вулфард) мир экранного "Щегла" оживает. Когда Борис снова появляется в жизни Теодора уже во взрослом возрасте (актер Анайрин Барнард знаком нам по сериалу "Война и мир", где играл Бориса Друбецкого) - "Щегол" получает встряску в правильном направлении во второй раз.

Скорее всего, при российском дубляже того, кто смотрит фильм, еще и будут раздирать противоречия: как не вяжется высокий литературный слог с тем, что и как показано на экране. На языке оригинала это ощущение приносит чуть ли не физические страдания. И заставляет вернуться к тому, с чего начиналась эта статья. Конечно же, Netflix и Amazon, как и другие онлайн ресурсы, которые следуют их примеру, в первую очередь рассчитаны на широкого зрителя. Это вынуждает их "упрощать" все проекты, которые они производят - эти фильмы и сериалы в силу быстрой доступности должны быть понятны всем и каждому. Причем быстро, чтобы ухватить зрителя любого гаджета с первой же минуты. Но человеческую природу не изменишь, и не надо думать о зрителе, как о существе примитивном: плохое не будут советовать другим и станут прекращать просмотр, так и не дойдя до конца (это вам не из переполненного зала во время сеанса выходить). В этом плане Netflix со своей "Брачной" историей разбил Amazon на фестивале в Торонто с его "Щеглом" и "Радиоактивно" - подчистую. Еще и обошлось ему это гораздо дешевле. Хотя это и не единственные проекты, представленные этими стриминговыми сервисами на фестивале в Торонто, все же история с ними весьма показательна. Удачного производства вам, кстати, Apple, Disney и все остальные, ставшие на путь собственного производства. Учитесь на этом примере. Пока не поздно.