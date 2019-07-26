Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол"

На YouTube-канале Warner Bros. UK опубликован новый трейлер драмы "Щегол" - крайне эффектный, тешащий глаз картинкой и обнадеживающим актерским составом. И обратите внимание на Кидман, не претерпевавшей таких "мутаций", пожалуй, со времен "Часов" Долдри 2003-го.

В остальных ролях: Энсель Элгорт ("Малыш на драйве"), Сара Полсон ("Американская история ужасов"), Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"), Люк Уилсон ("Семейка Тененбаум") и Финн Вулфард (новое "Оно", "Очень странные дела").

"Щегол" (The Goldfinch) - экранизация третьего, одноименного и прославленного романа Донны Тартт, впервые изданного в 2013 году и взявшего множество наград и премий. Включая Пулитцеровскую в 2014-м.

Под сценарий книгу адаптировал Питер Строхан ("Шпион, выйди вон!").

Режиссер - Джон Краули ("Настоящий детектив").

В центре объемной истории - тринадцатилетний Тео, выживший после взрыва в Метрополитен-музее Нью-Йорка и получивший от умирающего старика картину Фабрициуса "Щегол". Теперь ему, оставшемуся сиротой, предстоят скитания по домам и семьям. Причем картина сыграет в жизни Тео большую роль.

Российская премьера - 12 сентября.

Первый трейлер ленты смотрите здесь.