Вышел первый трейлер "Щегла" с Николь Кидман

На YouTube-канале Roadshow Films представлен первый трейлер "Щегла" (The Goldfinch) - экранизации одноименного прославленного романа Донны Тартт.

И из этих двух с половиной минут немедленно, со старта, становится ясно даже незнакомому с первоисточником человеку - легкого зрелища не будет.

Впервые изданный в 2013-м, "Щегол", третий роман американской писательницы, взял множество премий и наград, включая Пулитцеровскую в 2014-м.

Права на киноадаптацию произведения немедля были выкуплены Warner Bros., с назначением Питера Строхана ("Шпион, выйди вон!") в кресло сценариста. Режиссер - Джон Краули ("Настоящий детектив").

В центре душераздирающей истории на восемьсот страниц - тринадцатилетний Тео (Теодор), выживший после взрыва в Метрополитен-музее Нью-Йорка. И получивший от умирающего старика картину Фабрициуса "Щегол". При этом мать мальчика погибает. А ему с того момента предстоит тернистое скитание до домам и семьям. При этом картина сыграет в жизни Тео изрядную роль.

Тео сыграл Энсель Элгорт ("Малыш на драйве").

В ролях: Николь Кидман, Сара Полсон ("Американская история ужасов"), Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"), Люк Уилсон ("Семейка Тененбаум"), Финн Вулфард (новое "Оно", "Очень странные дела").

Российская премьера - 12 сентября.