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12.09.2019 10:10
Рубрика: Российский автопром

Спрос на автомобили Lada позволил сохранить людям работу

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

По словам президента АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса, давшего интервью телеканалу "Россия 24", компания не планирует проводить оптимизацию численности персонала, так как на предприятиях работает столько сотрудников, сколько необходимо.

Фото: www.vk.com/ladasportclubekb
АвтоВАЗ начал отгрузку дилерам "драйверской" Lada Granta

Господин Каракатзанис сообщил, что при необходимости количество работников балансируется в зависимости от загруженности определённой линии конвейера, которую определяет спрос на ту или иную модель.

Ранее "РГ" сообщала, что с сентября 2019 года АвтоВАЗ сократит производство автомобилей на платформе B0, на которой созданы Lada Largus, Lada Xray, модели Renault - Sandero и Logan.

Напомним, что Lada Granta показывает по итогам 8 месяцев отличные темпы роста - "Российская газета" разобралась, в чём заключается секрет вазовского "бюджетника".

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