Спрос на автомобили Lada позволил сохранить людям работу

По словам президента АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса, давшего интервью телеканалу "Россия 24", компания не планирует проводить оптимизацию численности персонала, так как на предприятиях работает столько сотрудников, сколько необходимо.

Господин Каракатзанис сообщил, что при необходимости количество работников балансируется в зависимости от загруженности определённой линии конвейера, которую определяет спрос на ту или иную модель.

Ранее "РГ" сообщала, что с сентября 2019 года АвтоВАЗ сократит производство автомобилей на платформе B0, на которой созданы Lada Largus, Lada Xray, модели Renault - Sandero и Logan.

Напомним, что Lada Granta показывает по итогам 8 месяцев отличные темпы роста - "Российская газета" разобралась, в чём заключается секрет вазовского "бюджетника".