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12.09.2019 14:40
Рубрика: Видео

Видео: байкер на полном ходу врезался в шлагбаум и выжил

Текст: Вадим Давыденко

Начало сентября явно не задалось для мотоциклистов, любящих быструю езду и не очень внимательных к нюансам ПДД. То они неосмотрительно выезжают на встречную полосу, не убедившись, что она свободна, то без повода задирают других участников дорожного движения (и тут же получают жесткий ответ).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этот раз не повезло байкеру, который вообще правил не нарушал. Он просто был слишком счастлив, летя на своем Yamaha WR450F по грунтовке и вдыхая полной грудью сырой лесной воздух. Счастлив и не слишком внимателен. Поэтому слишком поздно заметил шлагбаум, перегораживающий дорогу.

Удар о шлагбаум и падение в кювет вернули беспечного ездока с небес на землю и напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим в незнакомом месте, тем более, со столь ограниченным обзором.

Тем не менее, ставившим шлагбаум дорожникам стоило бы повесить хорошо видный издалека запрещающий знак, не так ли?

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