Видео: байкер на полном ходу врезался в шлагбаум и выжил

Начало сентября явно не задалось для мотоциклистов, любящих быструю езду и не очень внимательных к нюансам ПДД. То они неосмотрительно выезжают на встречную полосу, не убедившись, что она свободна, то без повода задирают других участников дорожного движения (и тут же получают жесткий ответ).

На этот раз не повезло байкеру, который вообще правил не нарушал. Он просто был слишком счастлив, летя на своем Yamaha WR450F по грунтовке и вдыхая полной грудью сырой лесной воздух. Счастлив и не слишком внимателен. Поэтому слишком поздно заметил шлагбаум, перегораживающий дорогу.

Удар о шлагбаум и падение в кювет вернули беспечного ездока с небес на землю и напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим в незнакомом месте, тем более, со столь ограниченным обзором.

Тем не менее, ставившим шлагбаум дорожникам стоило бы повесить хорошо видный издалека запрещающий знак, не так ли?