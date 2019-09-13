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13.09.2019 11:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В НАО нашли следы средневековых металлургов Арктики

Текст: Татьяна Сухановская (НАО)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В IV-VII веках на территории Ненецкого автономного округа уже существовал полный цикл металлургии. "Металлурги", жившие на берегах озера Городецкого за тысячу до лет появления здесь города Пустозерска, умели добывать руду, "варить" железо, изготавливать ножи, предметы культа, украшения, посуду.

Это подтвердили археологи, работавшие в районе Пустозерска на Югорской сопке. О результатах последних экспедиций они рассказали на проходящей в Нарьян-Маре конференции "Научный, культурно-образовательный и туристический потенциал Пустозерска - первого русского города в Арктике". Конференция приурочена к 520-летию со дня основания города и 400-летию со дня рождения Протопопа Аввакума.

Фото: iStock
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По словам руководителя экспедиций, ведущего научного сотрудника Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН Александра Мурыгина, для большеземельской тундры археологические памятники с сохранившимся культурным слоем - большая редкость. Дело в том, что древние поселения в НАО ставились на песках и поэтому были более подвержены разрушению.

Между тем находки ученых говорят о том, что предки ненцев владели процессом как черной, так и цветной металлургии. Предполагается, что железо они варили на открытых кострах в глиняных сосудах или тиглях. Во время раскопок на территории Югорской сопки археологи обнаружили куски ошлакованной и обожженной с одной стороны глины, металлургические шлаки, бесформенные расплавы железа, тигли.

Одна из самых ценных металлических находок Югорской сопки - плакетка с изображением женщины, сложившей на животе руки, с "навершием" из головы птицы. По свидетельству Александра Мурыгина, подобные атрибуты культа эпохи железа широко известны также в археологии Нижнего Приобья.

В экспедициях участвовали сотрудники историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника "Пустозерск", волонтеры, учащиеся и студенты Нарьян-Мара. Среди югорских реликвий есть также изделия из керамики и кости, инструменты для их обработки.

После изучения находок исследователи сделали вывод - на территории Пустозерья жила "локальная группа средневекового населения с отличным от традиционного тундрового хозяйственно-культурным укладом". Кстати, более присущим Зауралью, чем Европе.

- За три года нам удалось не просто раскопать, как это часто бывает, а провести комплексные исследования уникального памятника раннего средневековья, - отметила директор музея Елена Меньшакова.

На конференции Александр Мурыгин представил свою книгу "Поселение Югорская сопка", написанную по результатам экспедиций. Она стала первой частью цикла "Древности городецкого озера" - проекта департамента образования, культуры и спорта НАО, музея "Пустозерск", а также Института языка, литературы и истории Коми.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО
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