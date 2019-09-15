Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП под Ярославлем

Ространснадзор начал проверку "Ярославского автотранспортного предприятия" после ДТП с участием пассажирского автобуса.

Напомним, утром в субботу на трассе Ярославль - Иваново столкнулись грузовик MAN и автобус ПАЗ, перевозивший 35 человек. В результате аварии восемь человек погибли, еще 28 - пострадали.

По предварительным данным, недалеко от поселка Заячий Холм фура выехала на встречку. Объективную картину произошедшего позволят установить ряд экспертиз и комплекс следственных действий.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что родственники погибших получат по миллиону рублей, а пострадавшие - по сто тысяч.