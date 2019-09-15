Семьи жертв ДТП под Ярославлем получат по два миллиона рублей

Страховые выплаты семьям погибших в аварии автобуса и грузовика в Ярославской области составят более двух миллионов рублей. Пострадавшим выдадут компенсации до двух миллионов в зависимости от тяжести полученных травм. Еще по миллиону рублей пообещали родственникам погибших ярославские власти.

Ответственность регионального автотранспортного предприятия, которому принадлежит разбившийся ПАЗ, застрахована, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных Национального союза страховщиков ответственности.

Напомним, в субботу утром на трассе Ярославль-Иваново автобус столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN. В аварии погибли оба водителя и шесть пассажиров ПАЗа. Еще трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одной женщины, получившей серьезные травмы, не внушает медикам опасений - в воскресенье ее переведут из палаты интенсивной терапии в обычное отделение.

В момент столкновения в автобусе находились 36 человек, не пострадал один. МВД и СКР возбудили уголовные дела по факту трагедии. Полиция устанавливает обстоятельства аварии с тяжкими последствиями - по предварительным данным, ее виновником стал погибший водитель грузовика. Следователи занимаются оказанием услуг, не отвечавших требованиям безопасности. Собственную проверку автокатастрофы начал и Ространснадзор.