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15.09.2019 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семьи жертв ДТП под Ярославлем получат по два миллиона рублей

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

Страховые выплаты семьям погибших в аварии автобуса и грузовика в Ярославской области составят более двух миллионов рублей. Пострадавшим выдадут компенсации до двух миллионов в зависимости от тяжести полученных травм. Еще по миллиону рублей пообещали родственникам погибших ярославские власти.

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Ответственность регионального автотранспортного предприятия, которому принадлежит разбившийся ПАЗ, застрахована, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных Национального союза страховщиков ответственности.

Напомним, в субботу утром на трассе Ярославль-Иваново автобус столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN. В аварии погибли оба водителя и шесть пассажиров ПАЗа. Еще трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одной женщины, получившей серьезные травмы, не внушает медикам опасений - в воскресенье ее переведут из палаты интенсивной терапии в обычное отделение.

В момент столкновения в автобусе находились 36 человек, не пострадал один. МВД и СКР возбудили уголовные дела по факту трагедии. Полиция устанавливает обстоятельства аварии с тяжкими последствиями - по предварительным данным, ее виновником стал погибший водитель грузовика. Следователи занимаются оказанием услуг, не отвечавших требованиям безопасности. Собственную проверку автокатастрофы начал и Ространснадзор.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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