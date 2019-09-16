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Бекмамбетов сделал вертикальный зомби-сериал для приложения Snapchat

Новости
    16.09.2019, 14:15
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Тимур Бекмамбетов и его компания Bazelevs продолжают неутомимо штамповать проекты в своем фирменном инновационном формате ScreenLife (это когда все действие разворачивается как бы на экране компьютера или смартфона; справедливости ради, Бекмамбетов - отнюдь не первопроходец, но именно он протащил идею в массы). Очередной их такого рода продукт - сериал Dead of Night.

Фото: youtube.com
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Сериал подготовлен специально для мобильного приложения Snapchat. И смотреть его нужно, держа в руке телефон вертикально. В основе сценария лежит одноименная книжка из другого мобильного приложения - HOOKED.

Запланировано 10 эпизодов по 4-5 минут, первый из которых уже доступен. Синопсис вызывающе незамысловат: девочка-подросток, вооруженная гаджетом, пытается выбраться из оккупированного хищными покойниками города.

Правда, оценить Dead of Night российским пользователям Snapchat пока не дано. В настоящее время ведутся переговоры о выпуске хоррора с отечественными диджитал-платформами. Примерное впечатление об этом невероятно прорывном опусе можно составить по короткому трейлеру (см. ниже).

Ранее сообщалось, что Бекмамбетов и режиссер Егор Баранов ("Гоголь") анонсировали полнометражный ScreenLife-хоррор про воскрешение мертвых.

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