Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

Светлана Кокорина, мать форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась эмоциями после выхода сыновей из колонии на свободу.

"Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем , кто был с нами все это время!" - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, что осенью 2018 года Кокорины, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре столицы. Позже они получили тюремные сроки. В начале сентября суд удовлетворил ходатайство футболистов по условно-досрочному освобождению. При этом Протасовицкий по-прежнему остается в колонии.

Что касается будущего Кокорина и Мамаева, то, как заявил адвокат игрока "Зенита" Юрий Падалко, форвард уже заключил контракт с питерским клубом. Мамаевым интересуются самарские "Крылья Советов".