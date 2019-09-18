На Украине сочли, что Западу все сложнее придерживаться санкций против РФ

Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко. Вдобавок, по его мнению, Западу всё сложнее поддерживать режим этих санкций. Об этом украинский дипломат заявил в интервью немецкой газете Welt.

"И даже если западные санкции не идеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их - они наносят вред российской экономике", - передает ТАСС слова Пристайко.

При этом украинский дипломат замечает признаки того, что Запад отступает от своих позиций по санкциям. Речь, в частности, идет о недавнем восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ, а также об участившихся призывах к возвращению формата G8 с участием РФ.