Арестован саратовец, обвиняемый в изнасиловании врача

Саратовца, обвиняемого в изнасиловании женщины-врача, заключили под стражу на два месяца.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, суд арестовал мужчину по ходатайству следователя.

По предварительным данным, мужчина напал на молодого доктора, которая шла к больному в поселке Завокзальном в Саратове. Сначала он вызвался проводить заплутавшуюся в частном секторе женщину, а в безлюдном месте схватил ее за шею, повалил на землю и изнасиловал.

Уже на следующий день сотрудники правоохранительных органов сообщили, что преступление раскрыто и подозреваемый задержан. В изнасиловании обвиняется 55-летний местный житель, который уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство.