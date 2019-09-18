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18.09.2019 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело сразу по трем статьям после уничтожения сегодня утром в городе Чегеме двоих боевиков, планировавших устроить террористический акт.

По информации, опубликованной на официальном сайте Следственного комитета России, открыты дела по части 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц"), части 2 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и статьи 317 ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

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Как уже сообщалось, 17 сентября правоохранители получили данные, что члены религиозно-экстремистской группировки готовятся к совершению терактов. Сегодня утром сотрудникам региональных ГУ МВД и УФСБ удалось заблокировать двоих подозреваемых в доме в восточной части Чегема.

"На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия. В ходе возникшего боестолкновения нападавшие были ликвидированы ответным огнем", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

В результате перестрелки сотрудники правоохранительных органов не пострадали. На месте происшествия были обнаружены два автомата с боеприпасами и самодельное взрывное устройство.

Личности боевиков также установлены. Один из ликвидированных боевиков оказался 24-летним местным жителем, второй приехал из соседней республики, ему было 20 лет.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются все детали инцидента, а также возможные связи боевиков с другими лицами.

В пять часов утра в среду на востоке города Чегем ввели режим контртеррористической операции. Двое боевиков были уничтожены. По данным силовиков, они готовили теракты на территории КБР и соседних субъектов.

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