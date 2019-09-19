Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА

Минск все активнее заявляет о себе, как о престижной арене крупных международных турниров. Республика готова принять соревнования любого уровня, в том числе, и Суперкубок УЕФА, заверил Александр Лукашенко президента УЕФА Александера Чеферина на встрече, которая состоялась 19 сентября, передает пресс-служба главы государства.

В настоящее время обсуждается вопрос о проведении Суперкубка УЕФА, и если белорусская столица будет определена местом его организации, то страна сделает "это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента", - заверил президент РБ, поблагодарив своего визави за ту помощь, которую УЕФА оказывал и оказывает самому массовому и популярному виду спорта в Беларуси - футболу.

Лукашенко выразил уверенность в том, что с избранием словенского спортивного функционера руководителем союза отношения РБ, контакты гораздо увеличатся "и у нас будет полное взаимопонимание по всем вопросам. Хотя не могу пожаловаться и пенять на прошлые времена, что у нас были какие-то проблемы", - констатировал президент, добавив, что ему приятно встречаться с Чеферином, представляющим его любимый вид спорта.

Кстати, декларация о заинтересованности в проведении Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 годов была подана в УЕФА Белорусской федерацией футбола 20 июня 2019 года.

Чеферин, в свою очередь, подтвердил на встрече с Лукашенко, что Белорусская федерация футбола и УЕФА действительно очень хорошо сотрудничают. "Но любое хорошее сотрудничество можно улучшить. Я рад видеть, что в Беларуси спорт получает такую поддержку. И особенно рад за футбол. Завтра мы начнем новый этап нашего сотрудничества", - заявил президент УЕФА.

Спортивные эксперты в республике обращают внимание на тот факт, что переизбранный в феврале текущего года на новый четырехлетний срок, Чеферин одним из главных пунктов в своей президентской программе обозначил активное инвестирование в развитие массового и женского футбола.