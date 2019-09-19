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19.09.2019 14:35
Рубрика: Легковые авто

Ford создаст два автомобиля на платформе Volkswagen

Текст: Евгений Костин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В июле Ford и Volkswagen объявили о начале сотрудничества в области создания электромобиля: американская компания купит 600 тысяч комплектов на архитектуре MEB, чтобы выпустить модель для Европы. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, Ford и VW могут расширить сотрудничество.

Это в буквальном смысле означает, что Ford ведёт с Вольфсбургом переговоры о выпуске ещё одного электрокара.

Фото: скриншот с youtube.ru
Видео: мотоциклист чудом спасся от сдающего назад грузовика

"Да, мы обсуждаем это, - цитирует издание генерального директора Ford Europe Стюарта Роули. - Вы должны понимать, что с экономической точки зрения нет абсолютно никакого смысла в производстве одной модели на платформе MEB. Как правило, если говорить хоть о какой-то рентабельности, нужно минимум две".

В Volkswagen информацию подтвердили и относятся к этому сотрудничеству довольно оптимистично, несмотря на то, что Ford будет являться конкурентом.

Планируемое начало производство электрокаров Ford - 2023 год. Выпуск будет налажен на заводе компании в Кёльне. Предполагается, что дата выбрана в том числе потому, что к этому времени из линейки исчезнет Fiesta, которая производится на этом же предприятии.

Напомним, архитектура MEB разработана Volkswagen для создания электрифицированных транспортных средств. На ней базируется серийный ID.3, в 2020-ом появится кроссовер ID.4.

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#Volkswagen #Ford