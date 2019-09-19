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19.09.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Honda CR-V обновился и получил очень экономичную версию

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Honda представила обновлённый CR-V, который получил слегка подретушированную внешность и суперэкономичную силовую установку.

Фронтальная часть кроссовера отличается отсутствием хрома на центральной планке решётки радиатора, что делает её, по заявлению Honda, более выраженной, новой бамперной группой и тонированным стеклом фонарей. Конфигурация противотуманок зависит от версии исполнения.

В салоне изменения масштабнее и функциональнее. Селектор выбора режима трансмиссии теперь выполнен в виде кнопки, что позволило использовать освободившееся пространство для внедрения опции беспроводной зарядки для смартфона.

Фото: Пресс-служба Honda.
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В функционале приборной панели добавили отображение показателей в режиме EV - режим движения без выбросов при условии достаточного заряда в аккумуляторах. У кроссовера 2020 модельного года есть новая довольно интересная функция, подсмотренная Honda у Cadillac ELR: слева позади руля есть рычажок, нажимая на который водитель увеличит количество рекуперируемой энергии при торможении.

Honda CR-V в стандартной комплектации теперь оснащается комплексом технологий Honda Sensing, в который входят система предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, помощник удержания автомобиля в полосе.

Гибридная установка такая же, как на Accord Hybrid: два электромотора и двухлитровая "четвёрка", которые в совокупности выдают 215 л.с. против максимальных 193 "лошадей" на обычном CR-V с 1.5-литровым двигателем. При этом в Honda надеются, что расход топлива сократится наполовину.

Продажи обновлённого Honda CR-V с ДВС начнутся в США осенью, а гибридные версии можно будет купить в начале следующего года.

В России Honda CR-V предлагается с двигателями объёмом 2.0 и 2.4 литра, мощность которых составляет 150 и 186 л.с. соответственно. Оба сагрегатированы с бесступенчатым вариатором. Цена на кроссовер начинается от 2 134 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.
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#Honda