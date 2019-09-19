На ТВ стартует сериал "Сильная слабая женщина"

Это история юной талантливой девушки, прошедшей через все перипетии судьбы в борьбе за счастье. Действие начинается в провинциальном городке в 1989 году, охватывая 20 лет непрерывного движения, успехов и неудач. Это - годы, ставшие своеобразным рубежом не только в жизни героини, но и всей страны.

- На 90-е годы пришлась моя юность, - рассказывает режиссер-постановщик сериала Екатерина Двигубская. - У каждого человека, жившего в 90-е, они свои. Время было выпуклое, яркое, бурлящее.

-Я очень жду премьеру, волнуюсь,- рассказала актриса Александра Власова, сыгравшая главную героиню. - На всю жизнь, наверное, запомню, как мы снимали зиму летом: в сцене на рынке мы были в шубах, а в Минске стояла 30-градусная жара, но было очень весело! А в другой сцене нужно было выпустить живых бабочек… Дублей было много, бабочки разлетались, мы их снова ловили, собирались в коробку. Но самое главное, чем запомнились съемки - невероятными профессионалами, с которыми мне посчастливилось работать. Партнерский состав на этом проекте - счастье и невероятная удача. У каждого я училась! Хотя и сама героиня, скорее всего, меня многому научила. Я стала взрослее вместе с ней. Все-таки пережить события с 17 до 38 лет - очень непростая история. Была проделана невероятная работа и режиссером, и художниками по костюмам и гриму, и всей съемочной командой. Буквально сегодня еду на съемки и думаю: "Чего-то не хватает" и с ностальгией вспоминаю, как год назад в Минске мы снимали этот проект!

В сериале снялись Александра Власова, Дмитрий Власкин, Сергей Перегудов, Александр Константинов, Ольга Кабо, Владимир Гостюхин, Наталья Аринбасарова.