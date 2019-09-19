Новое "дело Минкульта": задержан замглавы департамента

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве заместителя руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Павла Мосолова. Его подозревают в совершении финансовых махинаций - чиновник проходит по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Кроме него фигурантами этого дела являются бывший глава указанного департамента Владимир Цветнов и два предпринимателя - Семиков С. и Магдеева Т.

По данным ТАСС, всем четверым фигурантам уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Какие именно мошеннические действия совершили задержанные, пока не сообщается.

В ближайшее время в Басманном суде столицы начнутся судебные заседания по избранию меры пресечения всем задержанным. Следователи внесли ходатайства о заключении под стражу обвиняемых.

В структуру департамента, заместителем руководителя в котором работает Павел Мосолов, входят семь отделов: государственной охраны объектов культурного наследия, государственного реестра, контроля в сфере культурного наследия, регионального контроля и надзора, регулирования градостроительной деятельности, лицензирования и контроля в сфере реставрации и отдел государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей.

В июле текущего года пресс-служба Минкультуры публиковала сообщение с цитатами Павла Мосолова. Тогда замдиректора департамента госохраны культурного наследия прокомментировал включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, несколько лет назад в стране прогремело расследование, которое прозвали "делом Минкульта" и "делом рестовраторов". В его рамках был задержан замминистра культуры Григорий Пирумов. Речь в деле шла о хищениях госсредств, выделенных на реставрацию объектов культуры. Пирумов был осужден, но получил условно-досрочное освобождение. Правда, выйти на свободу так и не смог, потому что оказался фигурантом нового уголовного дела.

Только месяц назад его выпустили из СИЗО, переведя под домашний арест.