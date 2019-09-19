Завершена отливка главной статуи Ржевского мемориала

Завершена отливка 25-метрового монумента в честь бойцов Красной Армии, павших на ржевско-вяземском направлении в 1941-1943 годах. Это фигура воина, парящая над стаей журавлей - его символических однополчан, погибших на войне, - по известной песне Гамзатова и Френкеля.

Монтаж всей бронзовой композиции Ржевского мемориала начнется в октябре. А открытие, по правительственному плану подготовки празднования 75-й годовщины Победы, намечено на 9 мая 2020 года.

"Это самый крупный памятник солдату за всю историю современной России, за последние 30 лет ничего крупнее не ставилось. В моей жизни это точно самый крупный проект, отношусь к нему как к главному в своей жизни", - цитирует ТАСС автора проекта, скульптора Андрея Коробцова.

Напомним, что идею Ржевского мемориала подали ветераны войны. Ее поддержали руководители Союзного государства России и Беларуси, Минкультуры России и Российским военно-историческим обществом. Большая часть средств из необходимых на установку памятника 650 миллионов рублей собрана через краудфандинг.