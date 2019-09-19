В Приморском крае введен запрет для гастарбайтеров на работу водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и даже такси.

Распоряжение губернатора об этом вступает в силу с 2020 года. Цель - предоставить приоритет в трудоустройстве российским гражданам. Такие решения ранее принимали и в других регионах. Как пояснили "Российской газете" в Минтрансе России, в федеральном законодательстве нет ограничений на работу мигрантов с патентами на транспорте. Но у регионов есть право "ежегодно с учетом особенностей рынка труда устанавливать запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по отдельным видам деятельности".

И делается это не только ради сохранения рабочих мест для местных жителей, но и ради безопасности пассажиров. Во-первых, никто не знает, как и на каких условиях иностранец получал права на родине. Во-вторых, подготовка водителей в разных странах сильно отличается. Как и правила дорожного движения. Так почему водитель, которого неизвестно чему учили, не знающий особенностей наших правил, может перевозить пассажиров, зарабатывая на этом деньги?

В-третьих, в России водительское удостоверение действует 10 лет. Но в некоторых странах права выдаются бессрочно. То есть водителю и в голову не приходит обменивать свое удостоверение, а значит, и проходить медкомиссию.

В результате у нас регулярно растет число аварий с участием водителей-иностранцев. По данным ГИБДД, за восемь месяцев этого года по вине водителей - граждан СНГ произошло более трех тысяч ДТП. Это на 5,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 304 человека. Тут наметилось снижение на 5 процентов. Ранения получили 4332 человека. Количество пострадавших выросло на 10,5 процента. А по вине граждан других государств количество аварий за восемь месяцев выросло на 3 процента и составило 3600 ДТП. В них погибли 360 человек. Ранения получили 5076 человек, что на 5,8 процента больше, чем в прошлом году. Смертельных случаев стало меньше.

С участием водителей-иностранцев за восемь месяцев этого года в России произошло около 6,7 тысячи аварий, в которых погибли 664 человека

Между тем ни в одной из стран Европы нельзя работать водителем с иностранными правами. Сначала надо пройти обучение и получить водительское удостоверение именно той страны, в которой собираешься перевозить грузы или пассажиров. К такой практике стремится и Россия.

МВД подготовило поправки в закон о безопасности дорожного движения. Когда их примут, обмен иностранных водительских удостоверений почти всех категорий, в том числе и дающих право рулить автобусом, будет производиться после прохождения профессионального обучения и сдачи экзаменов. Только для категории "В", которой пользуются таксисты, ничего не поменяется. А значит, строго по закону продолжать работать в такси смогут иностранцы из стран, где русский язык признан государственным с непонятными нам иностранными правами. Хотя в наше время такси - такой же опасный транспорт, как и автобусы.

Волнуются за безопасность пассажиров и во Владивостоке. Весь общественный транспорт здесь уже давно отдан на откуп частному бизнесу, которому выгоднее нанимать мигрантов. "Поведение сидящих за рулем безобразное, часто с телефоном в руках. Они подолгу стоят на остановках, ждут пассажиров, потом устраивают гонки на дорогах. С великим трудом их отучили курить во время работы", - говорит глава краевого консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев.

Несколько лет назад мэрия создала муниципальную автотранспортную компанию, но погоды она на рынке пассажирских перевозок не делает.

"Труд водителя общественного транспорта обесценен, потому что иностранцы соглашаются работать за 30 тысяч, зная, что обязательно доберут остальное в дороге", - поясняет Сергей Пушкарев.

"Добор в дороге" - это про систему оплаты проезда. Что только не придумывали во Владивостоке, но система расчета безналичным способом не приживается. Так до сих пор пассажиры и платят при выходе наличными водителям. По мнению Пушкарева, отношение водителей-иностранцев к себе и своему труду развратило и их работодателей, которые экономят большие деньги на зарплате, налогах, соцпакете.

К слову, как сообщили в департаменте по координации правоохранительной деятельности местной администрации, с нового года работу потеряют примерно 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае.

Попытка обязать иностранных граждан для получения патента на работу водителем общественного транспорта обменять национальные водительские удостоверения на российские путем сдачи экзамена имела относительный успех. Вроде экзамен в ГИБДД Приморья сдают единицы, а российские права имеют почти все иностранцы-водители. Так что это следовало бы учесть авторам поправок в закон о безопасности дорожного движения. И сразу продумать, как закрыть возможность "левого" обмена прав.

Эксперты указывают и на другие особенности законодательства. "По закону лица, осуществляющие коммерческие перевозки, то есть работающие по найму, должны иметь российское национальное водительское удостоверение за исключением граждан тех стран, где русский язык признан вторым государственным языком", - напоминает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Под исключение подпадают только граждане Киргизии. При этом закон не говорит о том, права какой категории должны быть у этих граждан. "На мой взгляд, здесь пробел законодательства", - отмечает эксперт.

И напоминает о нормах, которые просто не контролируют. Есть Женевская конвенция по безопасности на транспорте, продолжает Свешников, где установлены общие требования. Например, водитель автобусов должен быть не моложе 21 года.

Впрочем, возраст, как и страну прибытия, у водителя-мигранта не так уж легко установить. "Как в процессе проверки сотрудник ДПС может определить гражданство, если в установленном законодательством списке документов, которые водитель обязан предъявлять, отсутствует паспорт?" - говорит Свешников.

Если нужно проверить водительское удостоверение, не было ли оно аннулировано или незаконно приобретено, запрос займет от 30 дней

К тому же сложно действует система межведомственного взаимодействия. Если нужно проверить водительское удостоверение, не было ли оно аннулировано или незаконно приобретено, запрос на подтверждение занимает от 30 дней.

Есть проблемы и в самой системе подготовки водителей. "Сейчас серьезно обсуждается вопрос о том, чтобы вернуться к старой советской практике, когда велась раздельная подготовка водителей для личных автомобилей и водителей-профессионалов, которые будут осуществлять коммерческие перевозки. Если человек получал права для управления личным автомобилем, ставился штампик "без права найма", и никаких проблем не возникало", - говорит Свешников.

Кроме того, сейчас для всех водителей действуют одинаковые программы обучения. В результате для водителей личных автомобилей какие-то навыки и знания избыточны, а для водителей автобусов недостаточны, отмечает собеседник "РГ".

Безусловно, одними запретами проблему радикально не решишь. И, как говорят эксперты, пора заняться серьезной корректировкой законодательства.

А пока - запреты, вынужденные, но и приносящие новые проблемы. А кто возить будет?

В соцсетях приморцы уже откликнулись этим же вопросом на решение краевой администрации:

"Иностранные водители - это, конечно, ужас, с их остановками по 10 минут, постоянным отвлечением на телефон и медленной ездой, однако если не они, то кто? У перевозчиков далеко не лучшие условия труда и мало кто согласится на эту работу".

"Где они 1 января столько русских водителей найдут, готовых на ушатанных машинах работать по 16 часов в сутки, спать в гаражах и получать за это 30 000 рублей?"

Нередко иностранные водители после работы в небольших городах не справляются с дорогами в мегаполисах. Фото: РИА Новости

В каких регионах ввели запрет для иностранцев на работу водителями

Пример Приморья не единственный. Подобный запрет на работу иностранцев водителями на общественный транспорт глава Приморья Олег Кожемяко ввел в Сахалинской области, когда был там губернатором. В 2016 года в Сахалинской области запретили принимать по патентам иностранных граждан для работы на автобусном транспорте и такси. Этот запрет действует до сих пор.

Мигрантам запретили работать в сфере, связанной с перевозкой пассажиров в Республике Алтай, в Забайкальском крае.

После нескольких громких аварий на дорогах в Тверской области с января 2016 года в регионе принят перечень видов работ, на которые нельзя нанимать иностранных граждан. В него входят все виды перевозок, как грузовые, так и пассажирские.

С этого года и в Челябинской области мигрантам нельзя будет устроиться водителями городских, пригородных и междугородних автобусов и маршруток, а также на такси и арендованных легковые автомобилей.

В Новосибирской области деятельность мигрантов ограничивали постановлениями губернатора в 2016 и 2017 годах. Иностранцам запрещали водить автобусы и такси. Губернатор Владимир Городецкий объяснял эти меры интересами "национальной безопасности": "Мы должны быть уверены, какого качества специалисты поступают на наш внутренний рынок труда, это и метод реализации проблем национальной безопасности. Мы с уважением относимся к мигрантам, которые работают, пополняют наш трудовой ресурс, но иметь, например, водительские права в Таджикистане, по степям ездить и в мегаполисе - тут, согласитесь, есть разница, есть риск".

При этом противники губернатора обвиняли его в популизме, так как экономические последствия таких шагов якобы не были просчитаны.

Просуществовав два года, запреты канули в небытие - как уточнили "РГ" в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, в 2018 и 2019 году подобные постановления глава региона Андрей Травников не принимал.

Кстати, в марте этого года глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, который расширил список отраслей, куда нельзя принимать на работу мигрантов. Среди видов экономической деятельности, к которым нельзя привлекать иностранных граждан, работающих по трудовым патентам, перечислены, в частности, строительство, перевозки пассажиров на общественном транспорте и такси, грузовые перевозки.

По информации собкоров "Российской газеты".