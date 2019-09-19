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19.09.2019 22:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Пожарные ликвидировали пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд парк". Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Ранее сообщалось, что огнем охвачено около 300 квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 700 кв. м. Пожар вспыхнул в магазине на первом этаже здания, после чего возгорание перекинулось и на соседние помещения. Окло 22 часов возгорание удалось локализовать, а затем полностью потушить.

"Пожар в "Гранд-Парке" полностью ликвидирован. При осмотре помещений пострадавшие и погибшие не обнаружены. Тяжких последствий удалось избежать благодаря оперативности, профессионализму и мужеству личного состава ГУ МЧС по ЧР. Благодарю всех участников ликвидации пожара", - заявил Кадыров.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и представители правоохранительных структур. Выясняются обстоятельства инцидента и размер материального ущерба.

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