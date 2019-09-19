Видео: неосторожный водитель перевернул автокран

Для съемки крутого автомотовидео необходимы три обязательных элемента а) транспортное средство, б) помеха для этого транспортного средства в виде других машин или стихии или людей или диких животных, в) изрядная доля безрассудства и драйва, царящих в душе водителя.

Если всё сошлось в одно время и в одном месте - считайте, что вы стали королями YouTube и десятки тысяч просмотров у вас в кармане.

У крановщика, героя этого видео, безрассудства хоть отбавляй. А заодно и презрения к законам физики. Лихо поднимая бетонную плиту - обычное для автокрана дело - он умудрился так накренить машину, что в какой-то момент "Урал" не удержался и рухнул на бок.

Как это можно было сделать при расставленных аутригерах (гидравлических выносных опорах) - по ролику понять сложно. "Крановщик дурной и кран дурной" - поясняет автор видео, и где-то тут кроется объяснение случившемуся.