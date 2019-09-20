Американские сенаторы одобрили выделение Киеву 250 миллионов долларов

Американские сенаторы одобрили выделение Украине 250 миллионов долларов. Военная помощь Киеву была прописана в законопроекте о временном финансировании федерального правительства. Документ утвердила Палата представителей. Новый финансовый год начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

Напомним, в конце августа президент США Дональд Трамп распорядился провести проверку освоения Киевом американской военной помощи. Выделяемые деньги должны использоваться "наилучшим образом с точки зрения интересов США", подчеркнул тогда хозяин Белого дома.

А на прошлой неделе американские конгрессмены заявили, что готовы восстановить военную помощь Украине, если президент США ее отменит.