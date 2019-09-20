Салон нового премиум-кроссовера Hyundai рассекретили на фото

Компания Hyundai проводит дорожные испытания двух кроссоверов под премиальным суббрендом Genesis. И более компактный GV70 уже демонстрировал своё внутреннее убранство. Теперь "шпионы" сфотографировали интерьер Genesis GV80.

Судя по фото, приборная панель не будет полностью цифровой. Если брать за отправную точку нынешнее поколение седана G80, а GV80 - это, как ни крути, производная от него, то существенно изменится архитектура центральной консоли: дисплей информационно-развлекательной системы станет приближен к формату 16:9, а дефлекторы воздуховодов сместятся под него.

Также стоит отметить рулевое колесо нового дизайна, которого пока нет ни у одной модели линейки бренда. Примечательно, что корейцы откажутся от традиционного рычага селектора выбора режима движения и заменят его на вращающуюся шайбу.

Ранее предполагалось, что кроссовер может дебютировать до конца 2019 года, однако, как сообщает The Korean Car Blog, опубликовавший фото салона GV80, сроки могут быть скорректированы из-за возникших трудностей с моторами 2.5 и 3.5 литра.