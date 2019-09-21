УАЗ вспомнил об уникальном внедорожнике

На своих страницах в соцсетях Ульяновский автомобильный завод рассказал об уникальном внедорожнике УАЗ 3171 (опытный образец № 2). Это гражданская версия семейства 3170/3171, которому не повезло пойти в серию: сначала из-за различных бюрократических проволочек, а затем - в силу тяжелого положения дел в стране.

"Второй" был построен в 1988 году на платформе 3171, представлявшей собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.

Конструкторам пришлось пойти на такой шаг из-за внезапной смены настроений в Министерстве автомобильной промышленности. Чиновники выступили против прогрессивного шасси с мотором в колесной базе и не вдохновились редукторами с внешним зацеплением. Но даже одобренный вариант получился весьма интересным.

Кстати, "образец № 2" был вооружен наддувным дизелем УМЗ-НАМИ, тогда как его военный и народно-хозяйственные сородичи компоновались простым бензиновым карбюраторным двигателем УМЗ-417.

Ранее УАЗ рассказал о том, как немцы сделали из "Хантера" кабриолет, а также показали пикап "Бизон".

Напомним, не так давно УАЗ назвал цены на "Патриот" с "автоматом".

Приобрести "городскую" версию ульяновского вседорожника можно по цене от 1 034 000 рублей.

УАЗ рассчитывает продавать по 8000 "Патриотов" с АТ в год. В первые шесть месяцев 2019-го автомобиль разошелся в России тиражом 6112 экземпляров (-6%).