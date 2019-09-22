АвтоВАЗ объяснил, почему отказался от "спортивной" Lada Granta

Недавно "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал отправлять в дилерскую сеть Lada Granta в модификации Drive Active. "Драйверская" модель доступна для заказа, официальные продажи должны начаться в течение месяца.

Директор Lada Sport (спортивное подразделение АвтоВАЗа) Владислав Незванкин рассказал о судьбе "заряженной" Lada Granta Sport.

"Granta Sport в этом дизайне не будет. Мы посчитали, что с точки зрения концепции автомобилей "спорт" мы все задачи выполнили, сделав Vesta Sport. Соответственно, кто хочет погорячее с большими тормозами, с большей мощностью и т д., то, пожалуйста, есть модификация "Спорт". Мы посчитали, что они (Vesta Sport и Granta Drive Active) как-то будут друг с другом конкурировать. В данном случае Granta Drive Active - это такой прагматичный спорт, прагматичный драйв, доступная версия, которая позволяет гораздо больше, чем серийный автомобиль за меньшие деньги", - заявил Незванкин.

Менеджер по продукту Granta Никита Гладкий также сообщил корреспонденту "Российской газеты" следующее: "Если делать совершенно другую машину, спортивную, нафаршировать её, тогда у нас аудитория снизилась бы. Поэтому надо оставить всё равно более-менее гражданский автомобиль, но и как-то спозиционировать его".

Другими словами, завод ищет максимально рентабельные предложения для местного рынка, и модернизированная Granta в эту категорию никак не попадает. При этом Lada Granta Sport с изменённой подвеской, более мощными тормозами, производительным мотором, спортивным внешним видом и оригинальным салоном вполне может составить конкуренцию Lada Vesta Sport.

Ведь если стоимость Granta Drive Active составляет 630 000 рублей, то после проведённых вышеописанных нововведений цена Granta Sport может приблизиться к 750-800 тысяч рублей, а за 1 022 000 рублей можно уже приобрести более современную модель - Vesta Sport. Помимо этого, не исключено, что, получив форсированный двигатель 1.6 (118 л.с.), Granta Sport по разгонной динамике сравнится с Vesta Sport 1.8 (145 л.с.), которая набирает 100 км/ч за 9,6 секунды. К слову, дорестайлинговая Granta Sport от 0 до 100 км/ч разгонялась за 9,5 секунды.

Напомним, производство дорестайлинговых Granta Sport и Kalina Sport завершилось в августе 2018 года. По Сети также распространилась версия о том, что АвтоВАЗ отказался от выпуска обновленной Granta Sport в связи с низким спросом и дороговизной на дорестайлинговые модификации.

Выходит, что ждать полноценную модификацию Sport не стоит.

Ранее "РГ" также публиковала фото и видео Granta, которая проходила тесты. Однако чуть позже директор Lada по маркетингу Фабьен Гульми заявил, что АвтоВАЗ не планирует выпуск Granta Sport и Granta NFR.