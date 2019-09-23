Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев

Ремонт пострадавших от террористических атак нефтяных месторождений в Саудовской Аравии может занять продолжительное время, пишут СМИ в понедельник.

Ранее руководство компании Saudi Aramco прогнозировало срок ремонта в 10 недель. Сейчас компании приходится оперативно искать оборудование и поставщиков услуг, предлагая достойное вознаграждение. Стабильность самой корпорации и государства в целом оказалась в опасности. Как заявляло ранее руководство страны, последствия этих террористических атак отразятся на всем мировом нефтяном рынке.

В итоге подрядчики могут получить сотни миллионов долларов за восстановление месторождений, сообщает газета Ведомости со ссылкой на информацию The Wall Street Journal (WSJ).

Напомним, что из-за случившейся атаки дронов на месторождения саудовской госкомпании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нее.

Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы.