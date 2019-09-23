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23.09.2019 14:55
Рубрика: Легковые авто

Renault Arkana российской сборки поехала покорять страны СНГ

Текст: Евгений Костин

Renault Россия сообщила о начале экспортных поставок кросс-купе Arkana, которое выпускается на московском заводе компании. В настоящее время автомобили отгружены дилерам Беларуси, Азербайджана, Армении и Киргизстана, в скором времени Arkana начнёт продаваться в Монголии. В компании сообщили, что модель, возможно, будет экспортироваться в страны дальнего зарубежья.

Фото: Пресс-служба Renault
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"Принимая во внимание высокий экспортный потенциал Arkana, Renault Россия рассматривает для поставок и страны дальнего зарубежья. С началом экспорта Renault Arkana в страны СНГ весь производимый в России модельный ряд Renault Россия поставляется за рубеж", - прокомментировал Андрей Панков, генеральный директор Renault Россия.

Напомним, старт продаж Renault Arkana в России состоялся 5 июля 2019 года. Кросс-купе доступен в четырёх исполнениях: Life, Drive, Style и Edition One.

Фото: Валерий Карташов
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Цена на начальную версию модели с приводом на передние колёса, двигателем мощностью 114 л.с. и 5-ступенчатой МКП - 1 015 000 рублей. Купить полноприводную модификацию Arkana на "механике" можно минимум за 1 185 900 рублей, 4х4 с вариатором обойдётся в 1 439 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что онлайн-продажи Renault Arkana в России оказались провальными.

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