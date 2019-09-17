Онлайн-продажи Renault Arkana в России оказались провальными

Из 300 выставленных в онлайн-шоуруме кроссоверов Renault Arkana Edition One было куплено только два. В компании говорят, что будут анализировать полученный опыт.

Эксперимент французской марки заключался в предложении покупки автомобиля через интернет со 100-процентной оплатой. Таких покупателей, как отмечено выше, оказалось только двое. Но как же так так, ведь Renault рапортовала о том, что первая партия была продана за считанные часы и продана в виртуальном шоуруме?

На самом деле здесь нет никаких противоречий: остальные Arkana были куплены онлайн, но по другой схеме: клиент делал предоплату в размере 10-15 тысяч рублей и ехал в дилерский центр, где вносилась остальная сумма и оформлялся договор купли-продажи.

"Изучаем и анализируем полученный опыт, - цитируют "Ведомости" представителя Renault. - Будем информировать о планах по мере дальнейшего развития онлайн-торговли".

Напомним, продажи Renault Arkana стартовали летом 2019 года. Спустя примерно через месяц Renault переписала прайс на купе-кроссовер: цена на модель увеличилась на 16-25 тысяч рублей. В настоящее время купить Arkana можно начиная от 1 015 000 рублей.