Умер хоррор-икона, звезда фильмов Роба Зомби Сид Хэйг

Одна из икон жанра хоррор, американский актер, продюсер и музыкант Сид Хэйг умер 21 сентября в возрасте восьмидесяти лет. Об этом жена Сида Сьюзен Мосесьян сообщила в Instagram. Без указания причин смерти артиста.

"В субботу, 21 сентября 2019 года, мой свет, мое сердце, моя настоящая любовь, мой король, вторая половина моей души Сидни перешел из этого царства в другое. Он вернулся во Вселенную - сияющая звезда на небесах. Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и останется им навсегда. Он обожал свою семью, своих друзей и своих поклонников. Его смерть - шок для всех нас", - написала Сьюзен.

Далее от имени всей семьи артиста попросив уважать их частную жизнь в этот скорбный час.

Сидней Эдди Мосесьян родился 14 июля 1939 года во Фресно, Калифорния, в армянской семье. На экранах - с шестидесятых. В портфолио - полторы сотни проектов, фильмы и сериалы "Неприкасаемые", "Бэтмен", "Звездный путь", "Ребенок паука", "Дымок из ствола", "Напряги извилины", "Миссия невыполнима", "Галактика ТНХ-1138" Лукаса, лента "бондианы" "Бриллианты навсегда", "Команда "А" и сонм других важных вещей.

Плюс "Джеки Браун" и "Убить Билла 2" Тарантино и, конечно же, череда паноптикумов Роба Зомби, сделавшего Хэйга "визиткой" своих картин - "Дом 1000 трупов", "Изгнанные дьяволом", "Трое из ада", "Хэллоуин 2007"...

Ранее сообщалось, что в этот же день умер также сыгравший в "Звездном пути" актер Аарон Айзенберг.