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Вышел первый большой трейлер нового хоррора Роба Зомби

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    16.07.2019, 16:53
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Age of Cinema Фото: youtube.com/ Age of Cinema
Фото: youtube.com/ Age of Cinema

Долгожданный праздник и народные гуляния на улице поклонников видного музыкального деятеля и жанрового кинематографиста Роба Зобми.

На YouTube опубликован первый полноценный трейлер его "Троих из ада" - тщательно выстраиваемой Робом вселенной, полной истерии, крови, вычурного и бескомпромиссного насилия, вивисекций и колоритных психопатов.

"Трое из ада", где Зомби выступает режиссером и сценаристом, - финальный сегмент трилогии, ранее начатой "Домом 1000 трупов" и "Изгнанными дьяволом", где Малышка, Капитан Сполдинг и Отис Дрифтвуд из предыдущих опусов вновь заняты любимым хобби - кошмарить всех встречных-поперечных.

Шери Мун Зомби, Сид Хэйг и Билл Мозли, соответственно, - в деле. Плюс Эмилио Ривера, Дэнни Трехо, Том Папа, Дэниел Робук и другие.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера - 16 сентября. Покажут ли фильм в России - пока не известно.

Напомним: в дальнейших планах неугомонного Роба - художественный фильм The Hills Have Eyes: The Beginning, приквел популярной жанровой линейки с мутациями и каннибализмом "У холмов есть глаза".

Ранее сообщалось, что Александр Ажа, режиссер ремейка фильма Уэса Крэйвена "У холмов есть глаза", может попробовать еще раз перезапустить другой важнейший фильм мэтра - "Кошмар на улице Вязов".

Трейлер (18+) можно найти на этом YouTube-канале.

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