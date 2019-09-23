В Венгрии проектируют станцию по аналогу с белорусской АЭС

С тем, как относятся к мирному атому в Венгрии, и как атомная станция помогает развиваться прилегающему региону, во время пресс-тура и познакомились белорусские журналисты.

Венгерские инженеры не случайно говорят, что строительство АЭС в Островце для них референтный проект. Ведь ряд решений, применяемых на Беларуси, будет использоваться и здесь, пояснил директор по сооружению венгерского аналога Александр Хазин.

Хотя существуют и визуальные отличия, например, отсутствие градирен. Именно эти огромные башни, предназначенные для охлаждения воды, чаще всего появляются в качестве иллюстраций на снимках белорусской АЭС. На "Пакш-2", как и на "Пакш-1", для этих целей будет использоваться полноводный Дунай, на берегу которого расположены энергетические объекты.

Но связи с Беларусью прослеживаются не только в схожих проектах станций. "Островец стал примером того, как должен выглядеть наш населенный пункт через десять лет", - рассказал мэр мадьярского городка Герьен Кароли Ромхани, с которым не так давно Островецкий район подписал меморандум о сотрудничестве в экономической и социальной сферах.

Планов и задумок у руководителей двух ядерных центров, как говорится, громадье. Среди ближайших - самый прозаичный: футбольный турнир между городами. "Сам выйду на поле в составе команды", - утверждает Кароли Ромхани и рассказывает подробно о планах сотрудничества в образовании, научных и даже детских программах. "Возможно, откроем торговый центр для продвижения белорусских товаров на территории Венгрии, и связь межу Островцом и Герьеном станет мостом между странами", - рассуждает предприимчивый мэр.

Кстати, на территории Герьена, где пока проживает меньше полутора тысяч жителей, уже отведена территория под промышленный парк, жилье для строителей, которое позволит привлечь в город квалифицированную молодежь. В том, что строительство новой АЭС принесет в регион положительные изменения, градоначальник не сомневается.

Именно в городе ядерщиков возведут и новый мост через Дунай, что, по словам мэра, тоже стимулирует быстрое развитие региона. Пример перед глазами: на стыке 1970-1980-х годов Пакш серьезно прирос. Сегодня жители условно делят его на старый город, преимущественно с одноэтажной застройкой, и новый - уютный жилой многоэтажных район. "Есть понимание, что все вопросы, в том числе и проблемные, можно решать лишь наладив диалог с общественностью, информируя жителей обо всем происходящем на станции из первых уст", - рассказывает директор по коммуникациям АЭС "Пакш" Антал Ковач.

Он пояснил, что станция оказывает населенным пунктам не только информационную, но и материальную поддержку. На социальные цели, в том числе строительство необходимых для жителей объектов, ежегодно расходуется около 1,3 млн евро. А пару лет назад был создан Фонд по развитию, который поддерживает в общей сложности 47 населенных пунктов. Здесь аккумулированы весомые средства, и руководители могут подавать заявки на поддержку проектов местного значения. Только в текущем году на эти цели планируется направить около 10 млн евро.

Немало делается в Венгрии и для того, чтобы доказать населению, что атомная энергетика совместима с заботой об окружающей природе. Эколог Балинт Винце, в частности, уже выпустил несколько тематических альбомов с эмоциональными снимками животного мира, птиц и растений. Немало снимков он сделал и на бывших песчаных карьерах буквально в километре от действующей станции, где сегодня находится популярная в окрестностях рыбная ферма. Говорят, в будущем здесь планируют провести чемпионат по рыбной ловле среди работников АЭС европейских стран.

А что касается местных аборигенов, то они, по утверждению экспертов, "поддерживают атомную энергетику". Кстати, после выхода сериала "Чернобыль" в общественной среде возник определенный резонанс. Местному начальству пришлось пригласить журналистов и показать, почему повторение чернобыльской трагедии сегодня практически невозможно. Даже скептики смогли убедиться, что на станции работают профессионалы, которым можно доверять. "После той встречи вышло почти 200 публикаций. И все они были положительные", - делится впечатлениями Антал Ковач.

Кстати, на АЭС, пояснил Ковач, могут побывать не только журналисты. На базе информационного центра организованы образовательные программы для школьников, здесь для них проводят и тематические уроки по физике и химии. Посещение информационного центра и знакомство со станцией вызывают интерес и у людей среднего возраста и даже у пенсионеров.

Провели по станции и белорусских журналистов, показав работу турбинного зала. Во время экскурсии начальник отдела безопасности АЭС Аттила Сюке сделал акцент на безопасности станции и в плане принятых после модернизации технических решений, и в плане подготовки персонала. Некоторых, как, например, начальника блока реактора, готовят в течение 7-8 лет. Серьезные требования выдвигаются и к психологической устойчивости работников.

Автор блога Atombiztos, инженер-энергетик Жолт Харфаш тоже считает, что развитие атомной энергетики - важный для Венгрии шаг на пути к энергетической независимости. Он подчеркнул, что энергетическая политика - решение каждой страны, и никто извне не может его навязывать.

Ведь и в Европе сейчас строятся новые станции во Франции, Финляндии, Словакии, Великобритании. Кроме того, планируется строительство новых АЭС в Польше и Чехии. И белорусский проект стал хорошим примером решения этого вопроса, резюмировал Харфаш.