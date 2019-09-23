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Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова

Новости
    23.09.2019, 17:30
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел свежий тизер нового фильма российского режиссёра Юрия Быкова "Сторож".

Фото: kinopoisk.ru
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В нём он продолжает изучать и демонстрировать тяготы жизни простых рабочих.

В центре сюжета - охранник заброшенного санатория, в чью жизнь вторгаются странные постояльцы.

В главных ролях - сам Быков, а также Владислав Абашин и Алла Юганова.

Сценарист - тоже, понятное дело, Юрий Быков.

Премьера - 24 октября сего года.

Трейлер (18+) можно найти на YouTube-канале "КиноПоиск Трейлеры".

"Сторож" станет вторым фильмом режиссёра, который в этом году выходит на российские большие экраны. Ранее был показан "Завод", чьи не самые выдающиеся результаты в прокате крайне раздосадовали чрезвычайно чуткого к таким вещам автора, разразившегося в соцсетях нервным постом.

Наша рецензия на "Завод" - здесь.

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