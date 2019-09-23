Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова

Вышел свежий тизер нового фильма российского режиссёра Юрия Быкова "Сторож".

В нём он продолжает изучать и демонстрировать тяготы жизни простых рабочих.

В центре сюжета - охранник заброшенного санатория, в чью жизнь вторгаются странные постояльцы.

В главных ролях - сам Быков, а также Владислав Абашин и Алла Юганова.

Сценарист - тоже, понятное дело, Юрий Быков.

Премьера - 24 октября сего года.

Трейлер (18+) можно найти на YouTube-канале "КиноПоиск Трейлеры".

"Сторож" станет вторым фильмом режиссёра, который в этом году выходит на российские большие экраны. Ранее был показан "Завод", чьи не самые выдающиеся результаты в прокате крайне раздосадовали чрезвычайно чуткого к таким вещам автора, разразившегося в соцсетях нервным постом.

Наша рецензия на "Завод" - здесь.