Юрий Быков занялся публичным самобичеванием из-за фильма "Завод"

Режиссер Юрий Быков ("Дурак", "Майор", сериалы "Метод" и "Спящие"), как известно, очень чутко и болезненно реагирует на окружающий его мир. И выражается это не только в его резонансных остросоциальных картинах, но и в поступках и высказываниях, о чем свидетельствовала, например, история с эмоциональным "уходом из кино" (не окончательным, как вскоре выяснилось) после травли кинодеятеля со стороны т.н. либеральной общественности за сериал "Спящие".

Теперь Быков, что называется, "взорвал интернет" своим новым постом в Facebook, где предался публичному самобичеванию в связи с неудачными показателями в прокате, которые демонстрирует его новая картина "Завод".

"Хипстерам и даром не нужен мускульный философский боевик о "колхозниках в коже и с автоматами". Какие бы смыслы не были заложены в фильме - это априори не тонко. А "не тонко" - это к массовому зрителю. Массовый же зритель предпочёл полтора часа хорошего настроения "Лего" и "Бабушки" в компании друзей, жёсткому, местами нудному фильму, который мужчины за 30, обиженные на мир, как Седой, смотрят на вод-сайтах (video on demand - "видео по запросу" - прим. "РГ-Кинократия") в гордом одиночестве под пиво", - рассуждает в своем тексте режиссер (здесь и далее орфография и пунктуация - авторские), отмечая: он мог бы предположить, что дело в качестве картины, но "откуда тогда рейтинг 7,6 на Кинопоиске?".

Далее Быков вновь обращается к самоедству и дает себе крайне грубую характеристику, заявляя, что "чувство даже не смущения, а стыда просто пожирает изнутри".

"Нужно было было снимать честное, грязное дешевое кино на коленке, как "Майор" для думающей аудитории центральных городов, не заигрывая с публикой, которая на последние гроши просто хочет выдохнуть в конце рабочей недели. Тогда возможно партнёры получили хотя бы фестивальные дивиденды за те вложения, которые к ним теперь никогда не вернутся", - делает вывод Юрий, образно описывая ситуацию следующим образом: "Ударил себя по тестикулам".

"Режиссёр Быков, как всегда стал примером отсутствия стержня и ума, по крайней мере стратегического. Втянул огромное количество людей в авантюру, которая была обречена, поскольку не имела чётко выраженного ориентира ни по бизнесу ни по творческому посылу. Трусость - опора недальновидности. Так держать, Юрбан! До встречи в сумасшедшем доме!" - патетично восклицает режиссер в финальной части своей публикации.

В постскриптуме Быков просит прощения у коллег и партнеров за пост. "Но делать вид, что всё в порядке нет сил. Не в порядке. И виноват в этом я", - заключил режиссер.

В комментариях к записи на слова Быкова откликнулся известный писатель Захар Прилепин, поддержавший своего товарища и подчеркнувший, что он "большой и умный режиссер".

Фильм "Завод" режиссера Юрия Быкова вышел в российский прокат 7 февраля и к этому моменту собрал около 30 млн рублей.

С рецензией "Кинократии" на "Завод" можно ознакомиться здесь.